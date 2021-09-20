عوض إنتر بطل الموسم الماضي خيبته على الصعيد القاري بفوز كاسح على بولونيا 6-1 في المرحلة الرابعة ليتصدر موقتا ترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم، ليرفع رصيده الى 10 نقاط.



ويدافع إنتر عن لقبه في الموسم الحالي بعد أن خسر العديد من أفراده على رأسهم مدربه المحنك انتونيو كونتي، كما خسر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى تشلسي الانجليزي وأشرف حكيمي.



إلى ذلك، تابع فيورنتينا عروضه القوية في بداية الموسم الحالي بفوزه على مضيفه جنوى 2-1.



والفوز هو الثالث تواليا لفيورنتينا فرفع رصيده الى 9 نقاط واحتل المركز الخامس بفارق الأهداف متساويا مع ثلاثة فرق وهي روما وميلان ونابولي التي لم تخض مبارياتها في هذه الجولة حتى الآن.

وعاد أتالانتا بفوز صعب على سالرنيتانا بهدف وحيد سجله مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا (75).



وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة الـ4، تمكن سامبدوريا من التغلب على مستضيفه إمبولي 3-0.



وتختم الجولة الـ 4 للدوري الإيطالي لكرة القدم بمواجهة تجمع أودينيزي مع ضيفه نابولي الذي يسعى للفوز الرابع تواليا لمواصلة المنافسة المنافسة على صدارة «الكالتشيو».



لنس يُسقط ليل



وضع لنس حداً لسلسلة هزائم طويلة أمام ليل بطل الموسم الماضي على ملعب الأول في «بوليرت» وتمكن من انتزاع فوز ثمين 1-0 أمس الأول في «ديربي الشمال» في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في مباراة توقفت لحوالي نصف ساعة بعدما قام مشجعو لنس بمحاولة الهجوم على أنصار ليل.



وتقدم لنس الى المركز الثاني في الترتيب مؤقتا برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، خلف باريس سان جرمان المتصدر بـ 15 نقطة من 5 مباريات ومتقدما على انجيه الثالث بـ 11 نقطة من 5 مباريات.



ولم يسلم دربي الشمال من أحداث مثيرة للجدل، إذ اخترق العشرات من مشجعي أصحاب الأرض الملعب خلال استراحة الشوطين في محاولة لاستفزاز مشجعي النادي الضيف، وبعد خمس دقائق من حالة الهرج والمرج، تدخلت قوات الأمن من أجل الفصل بين الجانبين.



وبعد إخلاء المشجعين من أرض الملعب، قررت السلطات متابعة المباراة لكن تحت طائلة إيقافها في أي لحظة بحال حصول أي حادث مشابه.



وفي وقت لاحق، دان نادي لنس الأحداث التي وقعت بين شوطي المباراة، والتي خلفت ست إصابات طفيفة وأسفرت عن اعتقال شخصين.



وانتهت المواجهة التي جمعت بين نيس وضيفه موناكو بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات المرحلة الـ6 للدوري الفرنسي.