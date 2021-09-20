تغلب مان يونايتد على مضيفه وست هام يونايتد 2-1 في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن المرحلة الـ5 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ليستر سيتي 2-1.

وجاءت المواجهة مثيرة منذ بدايتها، حيث تقدم وست هام (30) بتسديدة لسعيد بن رحلة اصطدمت بقدم رافاييل فاران، فيما عادل «الشياطين» عن طريق كريستيانو رونالدو (35)، قبل أن يسجل جيسي لينغارد هدف الفوز (82)، وأهدر مارك نوبل لاعب ويستهام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما تألق الحارس ديفيد دي خيا في التصدي لها ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مان يونايتد 2-1.



ورفع اليونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما توقف رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثامن.



وشهدت الدقيقة 30 تسجيل وست هام لهدف التقدم عندما سدد سعيد بن رحمة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم برافاييل فاران وتغير اتجاهها قبل أن تعانق الشباك.



لم يستمر تقدم وست هام طويلا، حيث تمكن كريستيانو رونالدو من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها رونالدو بتسديدة قوية تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي لترتد إلى رونالدو مرة أخرى ليضعها داخل المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني كان اللعب سجالا بين الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على المرميين، وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 89 التي شهدت تسجيل جيسي لينغارد لهدف التقدم لمان يونايتد عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى.

وعلى ملعب فالمر فاز برايتون على ليستر سيتي 2-1، وسجل هدفي برايتون نيال موباي (35) من ركلة جزاء وداني ويلبيك (50)، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي (61)، ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.