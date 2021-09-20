يدخل برشلونة اليوم تحديا صعبا مع مدربه الهولندي رونالد كومان عندما يستضيف غرناطة على ملعبه الكامب نو في إطار الجولة الـ 5 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مواجهة «البرسا» الذي جمع 7 نقاط من 3 مباريات، ونظيره غرناطة (نقطتان من 4 مباريات) لا تحتمل القسمة على اثنين، فهي بالنسبة إلى الفريق الكتالوني ولاعبيه وجهازه الفني، تتطلب الفوز لا سواه، وهو الكفيل بعودة أجواء الهدوء ولو قليلا إلى قلعة الكامب نو، أما أي نتيجة أخرى سوف تكون لها عواقب وخيمة على الفريق القادم من هزيمة مذلة في منتصف الأسبوع الماضي على يد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الذي فاز بثلاثية نظيفة في أولى مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتأتي مواجهة غرناطة في وقت مناسب للاعبين من أجل رد الاعتبار أمام منافس سبق له العودة بنتيجة الفوز من معقل برشلونة في الموسم الماضي، وليس ذلك فحسب بل إنه كان أحد الأسباب الرئيسية في ضياع لقب «الليغا» منه، لذا إما أن يستعيد فريق رونالد كومان عافيته من جديد أو تستمر الكوابيس لفترة أخرى قد تطول هذه المرة.



إلى ذلك، وضمن مواجهات الجولة الـ 5، تمكن أوساسونا من الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2-0، فيما تعادل إيجابا التشي مع ضيفه ليفانتي 1-1. وخرج ريال مايوركا بتعادل مخيب على ملعبه «إيبيروستار» مع ضيفه فياريال 0-0 ضمن الجولة الخامسة لـ «الليغا».



لايبزيغ يواصل السقوط



من جهة أخرى، واصل لايبزيغ الألماني مسيرة الفوز للمباراة الرابعة تواليا في جميع المسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام كولن 1-1 على ملعبه، وسجل لكولن هدف التقدم الفرنسي انطوني موديست (57) قبل أن يعادل المالي أمادو هايدارا لكولن (72).



وكان لايبزيغ استهل مشاركته في دوري الأبطال بخسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 6-3.

وبعد 5 مراحل على انطلاق الدوري، لم يحقق لايبزيغ سوى فوز واحد مقابل 3 هزائم وتعادل، حيث يحتل حاليا المركز 13 مؤقتا، فيما يحتل كولن المركز السادس.