فشل إيفرتون في اللحاق بجاره ليفربول إلى الصدارة لأنه مني بأول خسارة له هذا الموسم وكانت مدوية بنتيجة 0-3 أمام أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 5 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكد المدير الفني لإيفرتون رافا بينيتيز أن فريقه يحتاج إلى مزيد من العمل، وقال «ما لا يمكننا نسيانه هو أننا فريق أنهى الموسم العاشر الماضي بمدير جديد، وما فعلناه في النافذة كان لأسباب يعرفها الجميع، نحتاج إلى وقت للتحسن، ووقت للعمل معا، وأنا سعيد لأن التزام اللاعبين موجود ليراه الجميع، علينا أن نتكيف ونغير الأشياء ونتحسن»، لافتا إلى أن لدى الجميع ثقة أكبر ولكن نقطة البداية لدينا هي ما هي عليه، «علينا دائما أن نفعل الصواب إذا أردنا البقاء بالقرب من القمة».