

على غرار منتخب البرازيل لكرة القدم المهيمن على تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، تسحق الأندية البرازيلية المنافسة في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، بفضل قدرات مالية ضخمة وخزان لا ينضب من المواهب الكروية.



للمرة الأولى منذ إنشاء هذه المسابقة القارية الأهم لأندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في عام 1960، تأهلت ثلاثة أندية من دولة واحدة إلى المربع الذهبي، في عام 1966 خاضت أندية ريفر بلايت وبوكا جونيورز وإنديبندينتي الأرجنتينية المرحلة النهائية، ولكن حينها كانت المباريات تقام وفق نظام المجموعات وليس بخروج المغلوب.



تنطلق مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من المسابقة القارية غدا، مع المواجهة المرتقبة ذات الصبغة البرازيلية 100% بين حامل اللقب بالميراس وأتلتيكو مينيرو، وفي نصف النهائي الثاني يستقبل فلامنغو، بطل نسخة 2019، الأربعاء «الدخيل» الوحيد من خارج حدود بلاد «الملك» بيليه، ضيفه برشلونة الإكوادوري.