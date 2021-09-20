

أعلن أسطورة الملاكمة ماني باكياو أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية في الفلبين في العام 2022، منهياً أشهراً من التكهنات.



وقال الرجل البالغ 42 عاما والذي وافق على أن يكون مرشحا لفصيل منشق عن حزب الرئيس رودريغو دوتيرتي «ها قد أتت اللحظة، نحن جاهزون لخوص تحدي الرئاسة».



وجاء الإعلان بعد أسابيع من خوضه آخر نزال في مسيرته، عندما خسر في لاس فيغاس في 22 أغسطس الفائت ضد الكوبي يوردينيس أوغاس.



باكياو الملقب بـ«باك مان» هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات وزن مختلفة، ويعتبر مصدر فخر كبير للفلبينيين.



ودخل باكياو عالم السياسة في العام 2010، عندما انتخب نائبا، قبل أن يصبح سيناتور في عام 2016، وقد أثار أحيانا الجدل بتصريحاته المؤيدة لعقوبة الإعدام أو معادية للمثلية الجنسية.



لكنه يحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل، حيث يحظى كرمه وطريقه للنجاح بعدما ولد في فقر مدقع بإعجاب وتقدير هائلين.