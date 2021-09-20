يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع سبعة لاعبين من فريق كرة القدم في يناير المقبل حيث يسعى المدير الفني أولي جونار سولشاير لتقليص فريقه وجمع أموال من أجل دماء جديدة.

وأوضح موقع "توك سبورت" البريطاني أن أمثال اللاعبين أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك سيكونون على وشك الخروج حيث يتطلع سولشاير إلى جمع الأموال من أجل خط وسط جديد.

وتلقى مانشستر دعمًا كبيرًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية؛ حيث جلب جادون سانشو ورافائيل فاران مقابل أموال كبيرة، إلى جانب عودة كريستيانو رونالدو الرائعة.

وجاءت صفقة سانشو البالغة قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند و43 مليون جنيه إسترليني المدفوعة لريال مدريد مقابل فاران من ميزانية الانتقالات للنادي، لكنهم يسعون حاليا للحصول على المزيد من الأموال.

وأدت تقارير رحيل رونالدو عن يوفنتوس إلى وضع سولشاير في حالة تأهب قصوى، حيث دفع 12.8 مليون جنيه إسترليني إضافية لإعادة النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد.

واسترد النادي 25 مليون جنيه إسترليني فقط من المبيعات هذا الصيف عندما غادر دانيال جيمس إلى ليدز، لكن التقارير الآن تدعي أن العديد من لاعبي يونايتد قد يكونون في طريقهم للخروج.

وتم إحضار دوني فان دي بيك من أياكس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكنه شهد فترة لعبه تراجع باستمرار لدرجة أن النادي يبدو على استعداده لخسارته في يناير.

ويمكن لأمثال مارتيال، وفيل جونز، وإريك بيلي، وأليكس تيليس، وديوغو دالوت أن يودعوا أولد ترافورد، حسب صحيفة ذا صن.

وتزعم تقارير أخرى أن يونايتد يستعد لمحادثات مع لاعبي الفريق غير المرغوب فيهم خلال الأشهر المقبلة قبل فتح نافذة الشتاء في 1 يناير.

ويعتقد أن سولشاير يخطط لجمع الأموال لشراء لاعب خط وسط، وهي المنطقة الوحيدة من الملعب التي يعاني منها فريقه