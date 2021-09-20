قرر الدراج الألماني المخضرم توني مارتين إنهاء مسيرته عقب بطولة العالم التي تقام في فلانديرز في بلجيكا

ويسعى مارتين 36/ عاما/ للحصول على الميدالية الذهبية الخامسة في سباق عكس عقارب الساعة لفردي الرجال في السباق الافتتاحي، والحصول على ميدالية في منافسات سباق عكس عقارب الساعة المختلط يوم الأربعاء.

وقال مارتين في بيان :" الوصول لمثل هذا القرار الذي ينطوي على تأثيرات بعيدة المدي لم يكن سهلا. الدراجات شكلت أغلب حياتي حتى الآن. مع النجاحات والاخفاقات، الانتصارات الكبيرة والهزائم، التصادمات، والعودة".

وفاز مارتين بلقب العالم في أعوام 2011 و2012 و2013 و2013 كما فاز بلقب الفرق في سباقات ضد عقارب ثلاث مرات.

وذكر الاتحاد الألماني للدراجات إن مارتين أعلن قرار الاعتزال قبل السباق الأول لبطولة العالم " لأنه ليس من المفترض أن يبدو وكأنه قرارا محبطا إذا لم يحقق النتائج التي يأمل في تحقيقها"