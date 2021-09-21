تنطلق اليوم مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي بـ 3 مواجهات، حيث يحل المتصدر انتر ميلان ضيفا على فيورنتينا، بينما يلتقي جنوى مع بولونيا، وأتالانتا مع ساسولو.



وفي الدوري الإيطالي، بات ماسيميليانو أليغري في وضع لا يحسد عليه بتاتا بعد فشل يوفنتوس في تحقيق أي فوز خلال المراحل الأربع الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك للمرة الرابعة فقط في تاريخ «السيدة العجوز».



ولن يحظى المدرب العائد للإشراف على عملاق تورينو مرة أخرى خلفا لنجم الوسط السابق أندريا بيرلو، بالكثير من الوقت لالتقاط أنفاسه ومحاولة إيجاد الحلول، إذ إن الفريق مدعو لمواجهة مضيفه سبيتسيا غدا في المرحلة الخامسة، وذلك بعدما اكتفى الأحد بالتعادل على أرضه مع غريمه ميلان 1-1.



ومن المؤكد أن رحيل نجم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أي فريق سيترك أثره السلبي، لكن مشكلة يوفنتوس بدأت الموسم الماضي حتى بوجود أفضل لاعب في العالم خمس مرات وأهدافه الغزيرة، ما أدى في النهاية الى التنازل عن لقب الدوري بعدما احتكره طوال تسعة مواسم متتالية.



وبدا يوفنتوس في طريقه الى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم وإلحاق الخسارة الأولى بميلان عندما تقدم مبكرا عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو مورتا منذ الدقيقة الرابعة، لكن الكرواتي أنتي ريبتيش أدرك التعادل في الدقيقة 76.



وبهذا التعادل المخيب ضد فريق يطمح الى استعادة مكانته والفوز بلقبه الأول منذ 2011، فشل يوفنتوس في تحقيق الفوز في المراحل الأربع الأولى للمرة الرابعة فقط في تاريخه والأولى منذ موسم 1961-1962.



وأعتقد كثيرون أن يوفنتوس تحرر ونال الدفعة المعنوية التي كان يبحث عنها في مستهل الموسم من خلال فوزه في منتصف الأسبوع خارج قواعده على مالمو السويدي 3-0، لكن ميلان أعاده الى واقعه المرير.



ولم يكن أليغري راضيا بتاتا عما قدمه يوفنتوس ضد فريقه السابق ميلان، قائلا «أنا الليلة غاضب جدا مما جرى. كدنا نخسر بعدما كنا في سيطرة تامة. لقد خسرنا العزيمة والإصرار والتركيز، انظروا للهدف الذي تلقيناه من الركنية».



وتابع «عندما تصل الى هذه الفترة من المباراة لا يمكنك أن تترك الخصم يسجل بهذه الطريقة. علينا أن نتحسن، على كل حال، أظهر الفريق تحسنا.

المسؤولية تقع علي لأنني ارتكبت خطأ في التبديلات التي أجريتها، كان يتوجب علي أن أشرك لاعبين بمزايا دفاعية أكثر لأن النتيجة كانت في صالحنا لكنني أخطأت».



وشدد «علينا أن نتعلم بسرعة أن في مثل هذه المباريات عليك أن تكون قويا.. أن تلعب بتركيز أعلى.

هذا جزء من عملية النمو. كانت مباراة مهمة وكان من المهم أن نحصل على نتيجة إيجابية فيها. كانت مهمة أكثر بالنسبة لميلان لأنها كانت ستوسع المسافة بيننا أكثر».



ورأى أنه «كي تفوز بلقب الدوري، يجب ألا تنتهي مباراة مماثلة بالتعادل.. لحسن الحظ أن الحكم أطلق صافرة النهاية وإلا كنا سنخسر المباراة».