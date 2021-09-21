تابعت اليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا هاليب، المصنفتان في المركز الأول عالميا سابقا، تراجعهما في تصنيف رابطة المحترفات في التنس.



نزلت أوساكا، حاملة لقب 4 بطولات كبرى والتي قررت أخذ استراحة من ملاعب الكرة الصفراء بسبب اضطرابات نفسية، من المركز الخامس إلى الثامن.



من جهتها، تراجعت هاليب التي عقدت قرانها بصديقها توني يوروك في رومانيا، من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر.



ولا تزال الأسترالية أشلي بارتي تحتل المركز الأول في صدارة اللاعبات، فيما ارتقت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، إلى مركز خامس هو الأفضل في مسيرتها.



وارتقت أيضا التونسية أُنس جابر درجة واحدة وأصبحت في المركز السابع عشر في أفضل تصنيف في مسيرتها.



ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى العشرين الأوائل، حيث يتقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.