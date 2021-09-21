قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم إنه «ليس هناك مشكلات» مع ليونيل ميسي، وذلك تعليقا على رد فعل النجم الأرجنتيني عقب استبداله خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ليون 2-1 في الدوري الفرنسي.



وظهرت تعبيرات الحيرة على وجه ميسي لدى مروره بجوار بوتشيتينو إثر تبديله والدفع باللاعب أشرف حكيمي بدلا منه في الدقيقة 76 من المباراة.



وتبادل بوتشيتينو وميسي كلمات قليلة قبل أن يتوجه النجم الأرجنتيني للجلوس على مقاعد البدلاء وسط دهشة من زملائه، وذلك خلال أول مشاركة لميسي مع سان جرمان على ملعبه منذ انضمامه إلى الفريق قادما من برشلونة.



وساهم ميسي في ست تسديدات، منها أربع محاولات من جانبه وفرصتان صنعهما، خلال المباراة أمام ليون ولم يتفوق عليه في ذلك خلال هذا الموسم سوى كيليان مبابي (ست تسديدات) خلال المباراة أمام كليرمون فوت.



وسجل ميسي، المتوج 6 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، 65 لمسة للكرة و48 تمريرة بدقة بلغت 83.8%.



وقال بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحافي: «أعتقد أن الجميع يعلمون أننا لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في فريق يضم 35 لاعبا».



وأضاف: «علينا إجراء اختيارات، في قائمة الفريق للمباريات وكذلك خلال المباريات، ونضع في اعتبارنا ما هو أفضل للفريق ولكل لاعب».



وتابع: «أحيانا تكون القرارات إيجابية، وأحيانا لا، ولكن هذا هو ما يفترض على المدربين فعله، عليهم اتخاذ قرارات. يمكن أن ترضي الناس أو لا».



وأضاف بوتشيتينو: «سألته كيف حاله وقال إنه على ما يرام، لا توجد مشكلات».