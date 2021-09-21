قاد المهاجمان البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما قلبا تخلفه بهدف إلى فوز «جنوني» 2-1 في غضون دقيقتين في عودة مذهلة أمام مضيفه فالنسيا في المرحلة الخامسة.



تخلف ريال حتى الدقيقة 86 بهدف من هوغو دورو (66)، قبل أن يقلب الطاولة بفضل «جنون» الدقائق الأخيرة، حيث أدرك بداية التعادل عبر فينيسيوس جونيور، ثم سجل بنزيمة هدف النقاط الـ 3 والصدارة في الدقيقة 88.



وحافظ ريال على سجله خاليا من الخسارة بعدما حقق فوزه الثالث تواليا والرابع هذا الموسم مقابل تعادل واحد، رافعا رصيده إلى 13 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جاره اللدود أتلتيكو حامل اللقب وشريكه في الصدارة الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيك بلباو 0-0، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث بعدما مني بخسارته الأولى هذا الموسم.



وفرمل إشبيلية سلسلة انتصارات مضيفه ريال سوسييداد فارضاً عليه تعادلا سلبيا.



وانتزع إسبانيول تعادلا قاتلا من مضيفه ريال بيتيس 2-2، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



أتلتيكو يفتتح المرحلة الـ 6



يفتتح أتلتيكو مدريد المرحلة السادسة في مباراة سهلة على الورق ضد مضيفه خيتافي القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير من دون أي نقطة.



لكن على فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن يكون أكثر نجاعة هجوميا، إذ اكتفى في مباراتيه الأخيرتين بالتعادل السلبي على أرضه ضد بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا ثم أتلتيك بلباو في الدوري في لقاء أكمله بـ 10 لاعبين بعد طرد البرتغالي جواو فيليكس.



وبدأ سيميوني لقاء باشراك غريزمان أساسيا على حساب الأوروغوياني لويس سواريس، قبل أن يستبدله بالأخير بعدما فشل الفرنسي في التسديد على المرمى ولو لمرة واحدة.



ورغم التعادل الثاني تواليا، أبدى سيميوني «ثقتي الكاملة في الفريق الذي نملكه، وسنحاول العمل من أجل استخراج أفضل ما تملكه هذه الأسماء (اللاعبين النجوم)، والحصول على ما نريده دائما: الأهداف».



واكتفى أتلتيكو بتسجيل 7 أهداف في 5 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن، أي أقل بـ 8 أهداف من غريمه ريال و3 من فالنسيا الثالث.



يلعب بلباو على أرضه ضد رايو فايكانو ويحل سلتا فيغو ضيفا على ليفانتي.