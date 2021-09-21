تفوح رائحة الثأر في مواجهة الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بين نوريتش سيتي وليفربول.



وسيحاول نوريتش سيتي العائد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة الثأر لخسارته على أرضه أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري علما بأن الأخير يحمل الرقم القياسي في هذه المسابقة مع 9 ألقاب.



لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ليفربول الذي سيجدد المواجهة مع نوريتش الذي هزمه بثلاثية نظيفة في المرحلة الرابعة في 11 الحالي.



أما مان سيتي حامل اللقب في آخر أربع نسخ والساعي إلى الانفراد بالرقم القياسي، إذ يتشارك راهنا مع ليفربول بثمانية ألقاب، فيخوض مباراة في غاية السهولة على ملعبه ضد ويكومب.