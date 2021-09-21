ذكرت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى منح نجم فريقه لكرة القدم بول بوجبا عقدًا جديدًا، مقابل راتب مغري، من أجل الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة خاصة أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي في صيف 2022.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت استعدادها منح بوجبا عقدًا جديدًا، حيث سيصبح بمقتضاه اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وبمقتضى العقد الجديد سيحصل على راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، أي 26 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتابعت أن هذا العقد سيكون ساريًا لعدة سنوات، دون الكشف عنها، ولكن مانشستر يونايتد يعمل جاهدًا على إقناع بوجبا بتلك الخطوة.

وارتبط بول بوجبا بخطوة الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى فريق آخر، حيث يتواجد على رادار ريال مدريد الإسباني وناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.