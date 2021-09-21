أعلنت السباحة الأسترالية ماديسون ويلسون، المتوجة بذهبية في أولمبياد طوكيو، أنها نُقلت إلى مستشفى في إيطاليا إثر إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت ويلسون، التي توجت ضمن الفريق الأسترالي بذهبية 4×100 متر تتابع حرة، صورة عبر تطبيق "إنستجرام" خلال تلقيها الرعاية الطبية في المستشفى.

وقالت ويلسون إنها تلق ت تطعيما مزدوجا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وكانت تتبع البروتوكولات الخاصة بعدوى كوفيد19- خلال مشاركتها في منافسات دوري السباحة الدولي في إيطاليا.

وأضافت :"أشعر بسوء حظ شديد، لكنني أعتقد أن هذا يعد تنبيها مهما. كوفيد شيء خطير وعندما يأتي المرض فإنه يضرب بشدة. سأكون حمقاء إن لم أقل إنني أشعر بالفزع."

وكانت ويلسون 27/ عاما/ قد توجت بذهبية وفضية ضمن الفريق الأسترالي في أولمبياد ريو إلى جانب ذهبيتها في أولمبياد طوكيو الذي شهد أيضا فوزها ببرونزية سباق 4×200 متر تتابع.