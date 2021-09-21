أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي كأس أمير قطر 2021 عن البدء في طرح تذاكر المباراة التي تجمع بين ناديي الريان والسد في 22 أكتوبر المقبل عند السابعة مساءً بتوقيت الدوحة.

وسيستضيف النهائي استاد الثمامة، أحدث استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، والذي ستعلن اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن جاهزيته لاستضافة مباريات المونديال المرتقب.

وتتوفر تذاكر المباراة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم: (tickets.qfa.qa) في ثلاث فئات هي 20 و50 و 100 ريال قطري، وبإمكان كل مشجع حجز 4 مقاعد كحد أقصى. ويتعيّن على المشجعين بعد إتمام الحجز ودفع قيمة التذاكر واستقبال قسيمة المقعد عبر البريد الإلكتروني؛ تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجّع عبر الموقع الإلكتروني: (https://ac21.qa)، وهي بطاقة تعريف بتقنية ذكية، وهي إلزامية لحضور المباراة.

ويتضمن طلب بطاقة المشجّع تقديم صورة شخصية، وبعد الانتهاء من تسجيل الطلب وتلقي رسالة إلكترونية تفيد بالموافقة على الطلب؛ على المشجع التوجه إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات لاستلام البطاقة ابتداءً من 12 أكتوبر المقبل يومياً من 7 صباحاً حتى 11 مساءً، بشرط إبراز البطاقة الشخصية القطرية أو جواز سفر، والبريد الإلكتروني أو الرسالة النصية القصيرة التي تؤكد الموافقة على حصوله على بطاقة المشجع، وتطبيق احتراز الذي يبين تلقيه للجرعة الكاملة من اللقاح أو تعافيه من كوفيد-١٩.

وعلاوة على الدخول للاستاد؛ ستتيح بطاقة المشجّع استخدام مترو الدوحة بالمجان في يوم المباراة. وتتوفر المساعدة بشأن بطاقات المشجعين لكأس الأمير عبر الخط الساخن:8008052 (00974) أو البريد الإلكتروني: [email protected]

ويشترط على الجماهير لحضور المباراة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19، قبل 7 أكتوبر 2021، أو أن يكون المشجّع قد تعافى من الإصابة بالمرض بعد 21 أكتوبر 2020.

وبإمكان المشجعين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً حضور نهائي كأس الأمير بشرط إجراء فحص كوفيد-19 السريع في مركز صحي معتمد، وذلك في غضون 24 ساعة قبل انطلاق المباراة، ثم إبراز إثبات على نتيجة الفحص السلبية عند بوابة الاستاد يوم المباراة. ويتوجّب على جميع المشجعين ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في الاستاد.

وفي ضوء التدابير الوقائية لمنع انتشار كوفيد-19؛ يُنصح بعدم حضور المباراة للأفراد الأكثر عُرضة لمضاعفات الإصابة بالمرض، بغض النظر عن تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من الإصابة بالفيروس، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال في عمر ثلاث سنوات أو أقل.

ومن المقرر أن تسبق انطلاق المباراة النهائية لكأس الأمير مراسم الإعلان عن جاهزية الاستاد الذي صممه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، واستوحى تصميمه من القحفية أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال في أنحاء العالم العربي.

يشار إلى أن استاد الثمامة يعد سادس الاستادات التي يكتمل العمل بها استعداداً لاستضافة منافسات مونديال قطر 2022 بعد استادات خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والبيت. ويتسع الاستاد الجديد لـ 40 ألف مشجّع، ويستضيف ثماني مباريات في المونديال من دور المجموعات حتى ربع النهائي.