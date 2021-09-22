ذكرت صحيفة «دايلي إكسبريس» البريطانية أن نادي مان يونايتد يسعى إلى منح نجم فريقه لكرة القدم بول بوغبا عقدا جديدا، مقابل راتب مغري، من أجل الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة خاصة أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي في صيف 2022.

وأردفت الصحيفة أن إدارة «اليونايتد» أعلنت استعدادها منح بوغبا عقدا جديدا، حيث سيصبح بمقتضاه اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز وبمقتضى العقد الجديد سيحصل على راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني، أي 26 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتابعت أن هذا العقد سيكون ساريا لعدة سنوات، دون الكشف عنها، ولكن مان يونايتد يعمل جاهدا على إقناع بوغبا بتلك الخطوة.

وارتبط بول بوغبا بخطوة الرحيل عن مان يونايتد والانتقال إلى فريق آخر، حيث يتواجد على رادار ريال مدريد الإسباني وناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.