يأمل باريس سان جرمان مواصلة انطلاقته القوية في بطولة فرنسا لكرة القدم من خلال تحقيق فوزه السابع تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي عندما يحل ضيفا على متز صاحب المركز الأخير في المرحلة السابعة اليوم.



وأصدر الفريق الباريسي بيانا أكد فيه إصابة نجمه ليونيل ميسي في ركبته وغيابه عن المباراة ضد متز.



وقال النادي «تلقى ميسي ضربة في ركبته اليسرى وقد خضع صباح الثلاثاء (أمس) الى فحص بأشعة الرنين المغناطيسي أظهر علامات إصابة بكدمات في العظم».



في المقابل، لن تكون مهمة مرسيليا الثاني بفارق 5 نقاط مع سان جرمان المتصدر (يملك الأول مباراة معادة مع نيس)، سهلة عندما يحل ضيفا على انجيه الرابع الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط.



وفي المباريات الاخرى، يلتقي مونبلييه مع بوردو، موناكو مع سانت اتيان، نانت مع بريست، وليل مع رينس، رين مع كليرمون-فيران، لنس مع ستراسبورغ، ليون مع تروا، ولوريان مع نيس.