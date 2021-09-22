سلطت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية الضوء على تصريحات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي برايتون ومنتخب مالي، يفيس بيسوما، بشأن مستقبله وطموحاته، خاصة أنه من أهداف نادي ليفربول في الفترة المقبلة.



ونقلت الصحيفة عن اللاعب المالي قوله: «لم أرحل في الصيف، ربما لأنه لم يأت الوقت المناسب، عندما يحين الوقت، سأقتنص الفرصة، لكنني سعيد مع برايتون وأستمتع بكرة القدم، حلمي مثل كل لاعب، أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، أريد أن أكون بطلا وأفوز بالألقاب».



وأضاف: «طموحي هو أن ألعب في مستوى مرتفع وأواجه أفضل اللاعبين حتى أقارن مستواي الفني والبدني بالآخرين».



وارتبط اسم بيسوما بإمكانية الانتقال إلى ليفربول بجانب بعض الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مان يونايتد وأرسنال، ولكن في النهاية، استمر اللاعب في ملعب «أميكس» وساعد فريق غراهام بوتر على الاستمتاع ببداية قوية للموسم.