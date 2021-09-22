أبدى مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم مدافع مان يونايتد الدولي الإنجليزي السابق فيل نيفيل السابق إعجابه بقدرات روميو، نجل زميله السابق نجم «الشياطين الحمر» ومنتخب «الأسود الثلاثة» ديفيد بيكام، بعد بداياته في دوري الدرجة الثالثة في الولايات المتحدة.



وخاض روميو (19 عاما) مباراته الاحترافية الأولى الأحد بعد أن بدأ أساسيا في تشكيلة فريق فورت لوديردايل المشارك في دوري الدرجة الثالثة الأميركية والرديف لإنتر ميامي الذي يشترك ديفيد في ملكيته.



وشارك الابن الثاني لنجم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق لمدة 79 دقيقة في المباراة ضد ساوث جورجيا تورمينتا التي انتهت بالتعادل 2-2 ولفت أداؤه نيفيل الذي لعب سابقا مع والده في مان يونايتد، رغم أنه لمس الكرة 19 مرة فقط.



وقال نيفيل «أعتقد أنه أدى جيدا. كان من المقرر أن يلعب 45 دقيقة ولكنه خاض قرابة 80 دقيقة لأنه شاب متعطش، لذا هذا يدل على أدائه».



وأكد نيفيل أن زميله السابق ديفيد طلب منه أن يكون قاسيا مع ابنه «أول شيء قاله لي ديفيد (عليك أن تقسو عليه أكثر من أي لاعب آخر)».



ولعب بيكام ونيفيل معا 8 مواسم في مان يونايتد حققا خلالها ألقاب عدة بما فيها الثلاثية التاريخية عام 1999 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).