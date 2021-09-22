دافع مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن خططه التكتيكية عقب التعادل القاتل والمخيب على أرضه ضد غرناطة 1-1 في ختام المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم «الليغا»، وذلك بعد تلقيه انتقادات لخيانة تقاليد برشلونة الهجومية.



وزج كومان بقلب الدفاع جيرار بيكيه من دكة البدلاء قبل ربع ساعة من النهاية، في مركز هجومي الى جانب مواطنه لوك دي يونغ، وطالب قلب الدفاع الآخر الأوروغوياني رونالد أراوخو الذي بدأ أساسيا، بالتقدم إلى الهجوم في الدقائق الأخيرة من المباراة التي مرر فيها الفريق الكاتالوني 54 كرة عرضية.



ونجح أراوخو في إنقاذ برشلونة من خسارة أمام ضيفه المتواضع بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 90، بعد أن تقدم الضيوف عن طريق البرتغالي دومينغوس دوارتي في الدقيقة الثانية.



وقال كومان بعد اللقاء «غيرنا أسلوبنا قليلا. المساحات كانت موجودة على الأطراف، لا في العمق.

دفعت ببيكيه، دي يونغ وأراوخو الى الأمام، ومن إحدى تلك العرضيات سجلنا هدف التعادل».



بعد خيبة الأمل ضد غرناطة أفلت فيها الفريق من خسارة أولى في الدوري هذا الموسم، رأى المدرب الهولندي أن «المشجعين كانوا أكثر غضبا من عدم الفوز، لا بسبب الأداء».



وأردف لاعب الفريق السابق قائلا «مرة أخرى أقول، برشلونة اليوم ليس برشلونة الذي كان منذ 8 سنوات.

إذا رأيتم قائمة اللاعبين، ماذا عساي أن أفعل؟ نلعب تيكي-تاكا؟ تيكي-تاكا حيث المساحات غير موجودة؟ قمنا بما توجب علينا القيام به.

حاولنا بطريقة أخرى. سأتوقف عند هذا الحد لأنه على ما يبدو يجب أن أدخل في جدال في كل شيء».

وتابع «لا نملك لاعبين بمهارات عالية في المواجهات الثنائية او يتمتعون بسرعة عالية». ورفع برشلونة رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع علما أنه يملك مباراة مؤجلة مع إشبيلية.



ريال مدريد يلاقي مايوركا



إلى ذلك، يسعى ريال مدريد إلى التمسك بالصدارة حين يستضيف ريال مايوركا اليوم في المرحلة السادسة من «الليغا».



ويخوض ريال ومدربه الجديد ـ القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقاء بمعنويات مرتفعة جدا، بعد الفوز المثير الذي حققه الأحد خارج قواعده على فالنسيا القوي 2-1.



ولن تكون المباراة المقبلة ضد مايوركا سهلة على النادي الملكي، لأن ضيفه يقدم بداية موسم جيدة وفاز بمباراتين مع تعادلين، آخرهما الأحد ضد فياريال، الخصم المقبل لريال.



وستكون مواجهة اليوم في الأندلس بين إشبيلية وفالنسيا الأقوى في هذه المرحلة استنادا الى ترتيب الفريقين، فيما يلعب اليوم ايضا إسبانيول مع ديبورتيفو ألافيس، وفياريال مع إلتشي.