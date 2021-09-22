تفوح رائحة الثأر من مواجهتي الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم اليوم عندما يلتقي مان يونايتد مع وست هام يونايتد، وتشلسي مع أستون فيلا.



ويستقبل «اليونايتد» الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه بقيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير منذ أن تسلم تدريبه في ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ضيفه وست هام بقيادة مدربه السابق الاسكتلندي ديفيد مويز، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهتهما المثيرة في الدوري الممتاز الأحد.



وخطف مان يونايتد فوزا ثمينا وقاتلا من وست هام، عندما قلب تأخره بهدف للدولي الجزائري سعيد بن رحمة إلى فوز 2-1 سجلهما هدافه العائد الى صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو والبديل المعار الموسم الماضي الى الفريق اللندني جيسي لينغارد، في مباراة شهدت إهدار وست هام لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر قائده مارك نوبل الذي اشركه مويز خصيصا لتنفيذها، لكن حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا تصدى لها ببراعة.



وكانت صدة دي خيا لركلة الجزاء هي الاولى له منذ تصديه لركلة البلجيكي روميلو لوكاكو في 23 أبريل 2016 ضد إيفرتون، وبالتالي أوقف سلسلة من 40 ركلة جزاء وترجيح فشل في التصدي لها مع فريقه ومنتخب بلاده.



ويجدد تشلسي المواجهة مع أستون فيلا بعدما كان هزمه بثلاثية نظيفة في المرحلة الرابعة في 11 الشهر الجاري.



وقتها ضرب هداف «البلوز» الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى صفوفه قادما من إنتر ميلان الإيطالي، بقوة بتسجيله ثنائية محققا ما فشل فيه في حقبته الأولى مع النادي اللندني من 2011 إلى 2014، وهو هز الشباك بملعب «ستامفورد بريدج».



ويتجدد اللقاء أيضا بين وولفرهامبتون ومدربه السابق البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو، عندما يستضيف الأول توتنهام.



أما أرسنال فيخوض مباراة في غاية السهولة على ملعبه ضد جاره اللندني ويمبلدون.



ويلعب اليوم أيضا برايتون مع سوانسي سيتي، وميلوول مع ليستر سيتي.