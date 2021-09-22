أكد لاعب نابولي لورينزو إنسيني أن تصدرهم لجدول الدوري الإيطالي «الكالتشيو» في الوقت الحالي لا يعني شيئا بالنسبة لهم بعد فوز فريقه على أودينيزي 4-0، في ختام المرحلة الرابعة من المسابقة.

وقال إنسيني في تصريحات نشرتها شبكة «فوتبول إيطاليا» عقب المباراة: «في الوقت الحالي، مسألة تواجدنا في المركز الأول لا تعني شيئا، نحن نعلم أننا لعبنا مباراة رائعة، ولم يكن من السهل المجيء إلى هنا وإحراز 4 أهداف».



وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نكون متواضعين ونظل ثابتين على مستوانا ونعمل بجد، الجميع في حالة جيدة ونحن نعمل بشكل جيد».

وواصل: «المدرب يحاول الحصول على أفضل ما لدى الجميع، يجب أن نفعل ذلك، لدينا مباراة صعبة قادمة أمام سامبدوريا، نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد».



وأكد: «لا يمكننا الاسترخاء، يمكننا فقط مواصلة العمل، يتمتع المدرب بالكثير من الخبرة ويساعد الجميع على تقديم قدر من الأشياء الإضافية».

وحقق النادي الجنوبي انتصاره الرابع تواليا في «سيري أ» بفضل أهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن (24)، الكوسوفي أمير رحماني (35)، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (52) والبديل المكسيكي هيرفينغ لوسانو (84).



ورفع نابولي رصيده الى 12 نقطة متفوقا بنقطتين عن قطبي ميلانو. هذا، وتستكمل مساء اليوم مباريات المرحلة الخامسة، حيث يلتقي ساليرنيتانا مع هيلاس فيرونا، وسبيتسيا مع يوفنتوس، وميلان مع فينيتسيا، وكالياري مع إمبولي.



ويسعى «اليوفي» لتجاوز أزماته بعد عدم تحقيقه لأي انتصار في المباريات الأربع الأولى حتى الآن، حيث يمتلك نقطتين فقط في المركز الـ18، وذلك على حساب سبيتسيا صاحب المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.