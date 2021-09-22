يدرس نادي برشلونة الإسباني، ضم لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليون الفرنسي ماكسينس كاكيريت، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي ينظر إليه على أنه " أندريس إنييستا الجديد".

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة (Fichajes) الإسبانية، فإن تحركات برشلونة للبحث عن لاعب خط وسط جديد أخذتهم إلى فرنسا، حيث ظهر لاعب خط وسط ليون على رادارهم.

ولعب ماكسينس كاكيريت مع ليون منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بعد أن انضم إلى النادي الفرنسي من إف سي تشابوني مارينز ثم تطور مستواه بشكل كبير منذ عامين ولم يتراجع من وقتها.

ويقال إن برشلونة يستعد لدخول سوق الانتقالات لتعزيز وسط الملعب بعد فترة انتقالات صيفية غريبة أدت إلى تفريغ اثنين من لاعبي خط الوسط دون الحصول على بدائل.

وعلى الرغم من أن سيرجي روبرتو من المقرر أن يظهر بشكل أكثر بروزًا كجزء من وحدة خط الوسط، فإن المسؤولية على سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وبيدري تتزايد كثيرًا وهذا هو السبب في حرص برشلونة على تعزيز خط الوسط.

ولا يزال برشلونة يتخذ قراراته بشأن الجدول الزمني لتقديم عرضا على اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي سينتهي عقده مع ليون في أقل من عامين.