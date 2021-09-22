حث لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأسبق في نادي آرسنال راي بارلور، نادي ليفربول الإنجليزي إلى منح مهاجم الفريق محمد صلاح الراتب الذي يطلبه بهدف الاحتفاظ به.

وقال بارلور، في تصريحات لشبكة "توك سبورت" البريطانية، "أعتقد أن محمد صلاح قادر على تسجيل عدد أهداف أكثر من الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأن لاعب مانشستر يونايتد غير قادر على اللعب في كل مباراة، وإذا لعب كل مباراة فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لشخص في عمر السادسة والثلاثين، في حين أن محمد صلاح يعتبر لائقًا بدنيًا وفنيًا ويشارك بصورة طبيعية في كل المباريات".

ونصح مدرب مانشستر سولشاير بمنح المزيد من الراحة لرونالدو في بعض مباريات هذا الموسم للتعافي من الضغط، ويحصل منه على كل شيء في أول ساعة سواء سجل هدفا أو صنع آخر، ثم استبداله.

وأعرب عن رأيه في أنه يتعين على ليفربول إقناع صلاح للتوقيع في الفترة المقبلة، وإذا كان يطلب 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي يمنحه هذا المبلغ، متسائلا :" كيف سيعوضون لاعبًا مثل محمد صلاح في المستقبل؟".

وسجل محمد صلاح 4 أهداف حتى الآن في 5 جولات في الدوري، بينما سجل رونالدو 3 أهداف في مباراتين خاضهما مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.