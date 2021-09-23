حجز حامل اللقب مان سيتي وليفربول مقعديهما إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوز الأول على ضيفه ويكومب واندررز من الدرجة الثالثة 6-1، والثاني على مضيفه نوريتش سيتي 3-0 في أبرز مباريات الدور الثالث.



ويأمل سيتي حامل لقب المسابقة في آخر أربع نسخ الانفراد بالرقم القياسي إذ يتشارك راهنا مع ليفربول بـ 8 ألقاب، علما أن فريق «الريدز» أحرز آخر ألقابه في عام 2012.



في المباراة الأولى، اعتمد مدرب «السيتيزنس» الإسباني بيب غوارديولا على خط دفاع شاب فيما دفع بمعظم لاعبيه النجوم في المقدمة في مباراة اعتبرت في غاية السهولة، فكانوا عند حسن ظنه برغم أن الضيف سجل هدف التقدم عبر برندون هانلان في الدقيقة 22.



وفي المباراة الثانية على ملعب «كارو رود»، قاد الياباني تاكومي مينامينو فريقه ليفربول للفوز على مضيفه نوريتش سيتي بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 4 و80، فيما أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني في الدقيقة 50.



وفشل نوريتش سيتي العائد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة في الثأر لخسارته على أرضه أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري.



ويتصدر ليفربول «البريمييرليغ» مشاركة مع مان يونايتد وتشلسي برصيد 13 نقطة لكل منهم.



وفي أبرز المباريات، سقط إيفرتون على يد كوينز بارك رينجرز من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 8-7 إثر نهاية الوقت الأصلي 2-2.



وواصل إيفرتون بقيادة المدرب الجديد الإسباني رافايل بينيتيز عروضه المهزوزة بعد خسارته القاسية الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري المحلي 3-0 السبت الماضي.



كذلك ودع واتفورد الوافد الجديد إلى دوري النخبة المسابقة على يد ستوك سيتي من الدرجة الثانية بخسارته بنتيجة 1-3.