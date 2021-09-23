فتح يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تحقيقا بشأن مزاعم حول توجيه إساءات عنصرية لحارس ميلان الفرنسي مايك مينيان قبيل انطلاق المباراة بينهما وانتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي، بحسب ما أكد فريق «السيدة العجوز» لوكالة فرانس برس.



وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مشجع يوجه إهانات عنصرية الى حارس فريق «اللومباردي» خلال فترة الإحماء على ملعب «أليانز ستاديوم»، وقالت متحدثة باسم «اليوفي» أن «النادي يعمل على تحديد هوية الشخص الذي وجه الإساءة الى مينيان».



وذكر تقرير صحافي إيطالي أن الاتحاد المحلي للعبة يدرس فتح تحقيقه الخاص بشأن الحادثة.



وهي الحادثة الثانية المتعلقة بإساءات عنصرية في الـ «سيري إ» منذ عودة الجماهير الى المدرجات بسعة تصل إلى 50% من القدرة الاستيعابية مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.



وكان الاتحاد الإيطالي فتح الجمعة تحقيقا بشأن هتافات عنصرية وجهها مشجعو لاتسيو بحق لاعب وسط ميلان الفرنسي تييمويه باكايوكو في وقت سابق من الشهر الجاري.