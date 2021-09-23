تسلّم مهاجم بايرن ميونيخ الپولندي روبرت ليفاندوفسكي أمس جائزة الحذاء الذهبي التي تكافئ منذ عام 1968 أفضل هداف في الدوريات الأوروبية.



وقال ليفاندوفسكي خلال الحفل الذي أقيم في متحف بايرن في ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ: «يتوجب علي شكر عقيلتي، فهي سند كبير بالنسبة لي وأفضل حافز عندما تسوء الأمور قليلا».

وعندما سئل عن الجيل الصاعد من الهدافين على غرار هالاند، قال ليفاندوفسكي مبتسما «ما زلت هنا، وسأبقى لفترة طويلة!».

وعن مستقبله، أقر الهداف الذي كان يحلم قبل سنوات بارتداء قميص ريال مدريد الإسباني بأن مقاربته للأمور تبدلت، وقال: «لست بحاجة للذهاب كي أبرهن عن قدراتي في بطولة أخرى، مع دوري الأبطال، بإمكاني أن أقيس نفسي مع الأفضل، أنا مركز على بايرن بنسبة 100% ولا أفكر في أي شيء آخر».