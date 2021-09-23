قلب الإنتر حامل اللقب تأخره الى فوز على مضيفه فيورنتينا 3-1 ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم واستعاد الصدارة مؤقتا، فيما تقدم أتالانتا الى المركز الرابع بعد فوزه الثمين على ساسوولو 2-1.



ورفع إنتر رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن وصيفه نابولي الذي يلعب أمام سمبدوريا اليوم، فيما يحتل فيورنتينا المركز السادس مؤقتا بـ 9 نقاط.



وتقدم أتالانتا الى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ساسوولو المركز 13 برصيد 4 نقاط.



وقال مدرب الإنتر سيموني إنزاغي عقب الفوز: «وصلت للعمل مع فريق فاز بـ «السكوديتو»، لقد فزت أيضا ببعض الألقاب، لذلك لدينا خبرة في حصد البطولات،



وفي المباراة الثانية في برغامو، حقق أتالانتا فوزا مهما على ضيفه ساسوولو بنتيجة 2-1، وسجل أهداف اللقاء الـ 3 في الشوط الأول، فافتتح أتالانتا التسجيل عبر الألماني روبن غوزنس بعد 3 دقائق من صافرة البداية، وأضاف دافيدي تساباكوستا الهدف الثاني (37)، فيما سجل للضيوف دومينيكو بيراردي (44).



وأظهر أتالانتا الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم على أرضه بعد تعادل وخسارة، بعضا من المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي، وجاء الشوط الأول مميزا لفريق المدرب جيانبييرو غاسبيريني فأثمر هدفين.



وفي مباراة ثالثة، انتزع جنوى تعادلا قاتلا من مضيفه بولونيا 2-2 بفضل ركلة جزاء من قائده المدافع دومينيكو كريشيتو قبل دقيقة من صافرة النهاية.



وصعد بولونيا للمركز السابع برصيد 8 نقاط، فيما يقبع جنوى في المركز الرابع عشر مع 4 نقاط.



وتقام اليوم 3 مواجهات ضمن المرحلة الـ 5 للدوري الإيطالي، حيث يستضيف سامبدوريا نظيره نابولي، فيما يلتقي



تورينو مع لاتسيو، وفي ثالث المواجهات يحل اودينيزي ضيفا على روما.