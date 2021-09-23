شرح مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأسباب الذي دعته الى استبدال مواطنه النجم ليونيل ميسي في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه ضد ليون (2-1) في الدوري الفرنسي وهي معاناته من إصابة في ركبته اليسرى.



واعتبر بوكيتينو استبدال ميسي جاء في مصلحة اللاعب، وقال: «نحن نراقب من على مقاعد البدلاء جميع اللاعبين على أرضية الملعب لنرى ماذا يحصل خلال المباراة وقد رأينا ان ليو ينظر باستمرار الى ركبته ويعاينها»، مضيفا ان الجهاز الفني كان راضيا عن الطريقة التي لعب فيها ميسي، لقد أدى بطريقة جيدة جدا في الشوط الأول وكل ما كان يفتقده هو تسجيل هدف، وقد خاض 76 دقيقة ومع جميع المعلومات التي في حوزتنا قررنا أن نخرجه، والأولوية دائما للوضع البدني للاعب وفي هذه الحالة قررنا انه من الأفضل أن يخرج، وجميع الأبطال الكبار يريدون البقاء على أرضية الملعب وهذا أمر نتفهمه.