قاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز فريقه حامل اللقب أتلتيكو مدريد إلى قلب تخلفه بهدف أمام مضيفه خيتافي إلى فوز 2-1 في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وإلى صدارة مؤقتة.

وقلب «الأتلتي» تخلفه بهدف (45) من الصربي ستيفان ميتروفيتش، إلى نقاط الفوز والصدارة بفضل مهاجم برشلونة السابق لويس سواريز الذي رد بهدفين في الدقيقتين 78 و90+1، فيما كانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب وسط خيتافي كارليس ألينيا (74).



وحقق أتلتيكو فوزه الرابع هذا الموسم مقابل تعادلين ليرفع رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة متقدما بفارق نقطة، وعاد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لهز الشباك بعدما فشلوا في تحقيق ذلك في مباراتين تواليا في مسابقة رسمية للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وذلك أمام بورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بلباو في الدوري.



وقال سيميوني بعد الفوز الشاق: «في الشوط الأول كنا نفتقر للتحرك بشكل أفضل وللمزيد من الديناميكية واستقرت المباراة حتى هدف المنافس، في الشوط الثاني اكتسبت المباراة إيقاعا أفضل مع المزيد من القوة وبتنا نملك المزيد من الحلول الهجومية».

وعن الفوز في الدقائق القاتلة، أجاب «لأن المباراة تدوم 90 دقيقة».



في المقابل، مني خيتافي بخسارته السادسة في «الليغا» ليقبع في المركز الـ 19 من دون أي نقطة. وعلق سيميوني على أداء غريزمان قائلا: «عاد أنطوان إلى أتلتيكو وهو كان يرغب في ذلك بشدة، وعليه أن يعتاد مجددا وأن يعود اللاعب الذي كان عليه في هذا الفريق.

وصل مع الكثير من الحماس وهو في مرحلة التأقلم مع أتلتيكو الجديد الذي لم يعد الفريق الذي غادره.

أنا متأكد انه سيتألق كما فعل سابقا ولا أشك بذلك». وخسر أتلتيك بلباو أمام ضيفه رايو فايكانو 1-2، في مباراة، وحقق سلتا فيغو فوزه الأول في الدوري هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه ليفانتي 2-0، سجلهما المهاجم إياغو اسباس (66) وبريس منديس (85).



وتختتم المرحلة الـ 6 اليوم بـ 3 لقاءات، حيث يلتقي غرناطة مع ريال سوسييداد وأوساسونا أمام ريال بيتيس، فيما يستضيف قادش نظيره برشلونة في مواجهة صعبة على الفريقين.