تطرق إنريك ماسيب مستشار رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، إلى مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، في ظل ما تردد مؤخرا.



وقال ماسيب في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «كومان لايزال يملك رصيدا في مكانه، إذا كان المدرب مازال في منصبه، فمن المفهوم أنه يجب منحه الثقة لتحسين الأوضاع»، مضيفا سبق أن أشار لابورتا الى أن كل شيء يعتمد على النتائج والأداء.



وبسؤاله «هل بدأ لابورتا يقلق من الوضع الحالي؟»، أجاب: «عندما ترى الأمور تسير بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أن تقلق، هناك قلق بشأن النتائج بالطبع».