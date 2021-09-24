بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأولى في سيناريو لم يحصل معه منذ موسم 1961-1962، تنفس يوفنتوس الصعداء بتحقيقه فوزه الأول وجاء بصعوبة بالغة على حساب مضيفه سبيتسيا 3-2 بعدما كان متخلفا 1-2، فيما لحق ميلان بجاره إنتر حامل اللقب الى الصدارة بفوزه على فينيتسيا 1-0 في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



في اللقاء الأول، سجل ثلاثية «اليوفي» كل من مويس كين (28) وفيديريكو كييزا (66) وماتيس دي ليخت (72)، فيما أحرز هدفي سبيتزيا إيمانويل جياسي (33) ويانيس انتيستي (49).



وفي اللقاء الثاني، سجل هدفي ميلان كل من إبراهيم دياز (68)، وثيو هرنانديز (82).



إلى ذلك، يخوض متصدرا «الكالتشيو» إنتر ميلان وجاره ميلان مواجهتين متفاوتتين أمام أتالانتا وسبيتزيا على التوالي غدا السبت في افتتاح المرحلة السادسة.



ويحتل «النيراتزوري» و«الروسونيري» صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة لكليهما.



ويسعى إنتر ميلان لتفادي التعثر أمام أتالانتا «القوي» والذي يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يبدو ميلان مرشحا لتجاوز خصمه «السهل على الورق» سبيتزيا صاحب المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.



وتقام غدا ايضا مباراة اخرى تجمع بين جنوى وهيلاس فيرونا.



فرنسا



عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي بعد فوزه على مضيفه ميتز 2-1 ضمن منافسات المرحلة السابعة.



وتقمص المغربي أشرف حكيمي دور البطولة في باريس سان جرمان بتسجيله هدفي فريقه (5 و90+2)، فيما أحرز هدف ميتز بوباكار كوياتي (39).



ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ميتز عند ثلاث نقاط في المركز العشرين والأخير.



وفي باقي المباريات، فاز ستراسبورغ على مضيفه لنس 1-0، فيما تغلب لوريان على نيس 1-0، وفاز ليون على تروا 3-1، وليل على ريمس 2-1، وموناكو على سانت إتيان 3-1، ونانت على بريست 3-1، ورين على كليرمون فوت 6-0، وتعادل مرسيليا مع أنجيه 0-0، ومونبلييه مع بوردو 3-3.



هذا وتفتتح غدا منافسات المرحلة الـ8 من المسابقة بإقامة 4 لقاءات، إذ يلعب سانت إتيان مع نيس، وستراسبورغ مع ليل، وليون مع لوريان، وباريس سان جرمان مع مونبلييه.



ألمانيا



يبحث بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر عن فوز جديد حين يفتتح اليوم المرحلة السادسة من الدوري الألماني في ضيافة المتواضع غرويتر فورث، وذلك تزامنا مع ما ألمح إليه هدافه روبرت ليفاندوفسكي بشأن رغبته في الدفاع عن ألوان النادي البافاري حتى اعتزاله.



وبعدما ورد اسمه في العامين الماضيين في صفقة انتقال محتملة إلى ريال مدريد الإسباني، طمأن ليفاندوفسكي عشاق بايرن بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بالقول إنه «لا أحتاج الى اثبات نفسي في دوري آخر».



وسيكون بوروسيا دورتموند بقيادة الماكينة التهديفي هالاند، صاحب 11 هدفا حتى الآن في جميع المسابقات، متربصا لثنائي الطليعة الذي يتقدم عليه بفارق نقطة فقط، إلا أنه يخوض غدا السبت مواجهة صعبة خارج الديار أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.



وفي بقية مباريات الغد، يلعب باير ليفركوزن مع ماينتس، وآينتراخت فرانكفورت مع كولن، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، ولايبزيغ مع هرتا برلين، ويونيون برلين مع أرمينيا بيليفيلد.