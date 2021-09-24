أعرب المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بالفوز (6-1) على ريال مايوركا في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم «الليغا».



وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «لقد بدأنا بشكل جيد، اللاعبون الذين لم يلعبوا كثيرا كانوا جاهزين، وهذه علامة جيدة جدا للفريق بأكمله».

وتابع: «هناك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بأكثر من دور، والمستوى الدفاعي لكاسيميرو هو الأعلى، لكن لا غنى عنه بجانب كامافينغا وكروس وفالفيردي، لكن لا مثيل لكاسيميرو فيما يتعلق بتقديم الأدوار الدفاعية».



وأردف: «أسينسيو يمكن أن يظهر بشكل جيد للغاية، ودوره بين الخطوط يسبب الكثير من الضرر للخصم، بالنظر لإمكانياته العالية: يسدد بشكل جيد للغاية، ويتعاون مع المهاجمين».



وعن كريم بنزيما، أوضح: «هو جيد للغاية، وسجل 8 أهداف وكامل في كل شيء، واليوم الذي سيكون فيه مرهقا سأضع بدلا منه يوفيتش، فهو يقوم بعمل جيد للغاية، ولدينا منافسة كبيرة».



وتقدم «الملكي» مبكرا بهدف من بنزيمة في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة فيما أضاف ماركو أسينسيو ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 24 و29 و55، قبل أن يعزز بنزيمة بهدف رابع (78)، ويختتم الدولي إيسكو بهدف سادس وأخير (84).



وعلى الجانب الثاني سجل «لي كانغ ان» الهدف الوحيد لفريق مايوركا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء الذي أجري على ملعب (سانتياغو برنابيو).



وحصد ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث رافعا رصيده إلى 16 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب المسابقة متقدما بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز الـ10 بالترتيب.



وفي مباريات أخرى، فاز إشبيلية على فالنسيا 3-1، وفياريال على إلتشي 4-1، وإسبانيول على ديبورتيفو ألافيس 1-0.



هذا، وتنطلق غدا السبت مباريات المرحلة السادسة من المسابقة، حيث يلتقي ألافيس مع أتلتيكو مدريد، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع إسبانيول، وريال مدريد مع فياريال في مباراة منتظرة.