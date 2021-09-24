يلتقي تشلسي، بطل أوروبا، مع مان سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في «ستامفورد بريدج» غدا السبت ضمن الجولة السادسة من «البريمييرليغ»، في إعادة لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.



وعندما فاز «البلوز» في بورتو على فريق المدرب بيب غوارديولا في مايو الماضي اعتبر البعض أن النتيجة مفاجئة، حيث كان «السيتي» مرشحا لحصد لقبه الأول في دوري الأبطال.



لكن بعد 4 أشهر سيدخل فريق المدرب توماس توخيل القمة وهو المرشح الأكبر للفوز باللقب المحلي بعد بداية قوية للموسم.



وسيلعب ليفربول بقيادة المدرب يورغن كلوب مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة برانتفورد، بينما يلعب مان يونايتد على أرضه مع أستون فيلا.



وفي بقية مباريات الغد، يلتقي إيفرتون مع نوريتش سيتي، وليدز يونايتد مع وست هام، وليستر سيتي مع بيرنلي، وواتفورد مع نيوكاسل.



كأس الرابطة



الى ذلك، أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مان سيتي في مهمة صعبة أمام وست هام.

ولن تكون مهمة تشلسي سهلة عندما يواجه ساوثهامبتون، والأمر نفسه ينطبق على توتنهام الذي يلاقي بيرنلي.

ويحتاج آرسنال إلى جهد مضاعف عندما يلتقي ليدز يونايتد، فيما يخوض ليفربول مباراة سهلة أمام بريستون.



ووضعت القرعة كوينز بارك رينجرز أمام سندرلاند، وستوك سيتي أمام برينتفورد، وليستر سيتي امام برايتون.



وستلعب مباريات الدور ثمن النهائي يوم 26 أكتوبر المقبل. هذا، وودع مان يونايتد مبكرا المسابقة عقب خسارته 0-1 أمام ضيفه وست هام يونايتد في الدور الثالث للمسابقة.

وعلى ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد ارتدى الأرجنتيني مانويل لانزيني ثوب الإجادة في اللقاء عقب تسجيله هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليقوده نحو التأهل للدور الرابع في البطولة.



وقادت ركلات الترجيح تشلسي لمواصلة مسيرته في البطولة على حساب ضيفه أستون فيلا.



وتعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، حيث بادر تيمو فيرنر بالتسجيل لتشلسي في الدقيقة 54، غير أن كاميرون آرتشر أدرك التعادل لأستون فيلا (61)، ليحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيج التي ابتسمت للفريق الأزرق.



وانطبق الأمر ذاته على توتنهام، الذي تأهل للدور التالي، بعد فوزه 3-2 على مضيفه وولفرهامبتون، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، لتمنح ركلات الترجيح بطاقة الصعود للفريق اللندني.



وتأهل أرسنال للدور الرابع في البطولة بفضل فوزه الكبير 3-0 على ضيفه آي إف سي ويمبلدون، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليغ وان).



وافتتح أليكسندر لاكازيتي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميلاه إيميل سميث روي وإيدي نيكيتاه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80 على الترتيب.



وصعد ليستر سيتي للدور ذاته، إثر تغلبه 2-0 على مضيفه ميلوال، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).



ولحق برايتون بركب المتأهلين عقب تغلبه 2-0 على ضيفه سوانسي سيتي.