سقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0-1، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور لاكوارديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني، ليفشل في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت، فيما حصد ألافيس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم محتلا المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وهذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الأول لأفيس مقابل الخسارة في خمس مباريات.



من جهة اخرى، يدخل برشلونة اليوم على أرضه ضد ليفانتي الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، وهو يدرك أنه لا بديل عن الفوز من أجل استعادة المعنويات، لاسيما في ظل ما ينتظر الفريق من اختبارات شاقة في الأسابيع القليلة المقبلة يبدأها الأسبوع المقبل بلقاءين خارج ملعبه ضد بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد في الدوري، وتستمر بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية بمواجهة فالنسيا وريال مدريد في الدوري، وبينهما دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال.