ثأر مان سيتي نسبيا لخسارته أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وتغلب عليه في عقر داره 1-0 بهدف البرازيلي غابريال جيزوس أمس في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي تشلسي على رصيده السابق 13 نقطة أيضا.



وكان تشلسي صدم «السيتي» الذي هيمن على الدوري المحلي الموسم الماضي، متغلبا عليه بهدف في نهائي البطولة القارية العريقة.



وسقط «البلوز» للمرة الأولى هذا الموسم مثل مان يونايتد الذي صدمه ضيفه أستون فيلا 1-0 في مباراة درامية في دقائقها الأخيرة.



ولم يخسر سيتي في 44 مباراة سجل فيها جيزوس (42 فوزا وتعادلان)، رافعا رصيده إلى 52 هدفا مع «السيتيزنز» في الدوري، ورفع جيزوس (24 عاما) رصيده في آخر سبع مباريات في الدوري إلى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.



وفي المباراة الثانية، دانت الأفضلية في شوط أول حماسي للضيوف على حساب مان يونايتد، فأهدروا فرصة ذهبية لمات تارغت (16)، في ظل انعدام خطورة النجم البرتغالي ليونايتد كريستيانو رونالدو.



وفي الشوط الثاني، أبقى فيلا على فرصه، وتمكن كورتني هوز من استثمار ركلة ركنية لعبها قوية لا ترد إلى يمين الحارس دي خيا (88).



وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل عن ضائع، حصل يونايتد على ركلة جزاء اثر لمسة يد على هوز أهدرها فرنانديش قوية فوق العارضة، ليحصد فيلا فوزه الأول على يونايتد منذ ديسمبر 2009.



وفي باقي نتائج مباريات الجولة، تمكن إيفرتون من تجاوز نوريتش سيتي بهدفين دون رد، وسقط ليستر سيتي بفخ التعادل مع بيرنلي بنتيجة 2-2، وحقق وست هام الفوز على ليدز 2-1، فيما اكتفى فريقا واتفورد ونيوكاسل بالتعادل 1-1.



من جهة اخرى، يبحث توتنهام عن وقف نزيف النقاط، فبعد 3 انتصارات افتتاحية مني بخسارتين، وهو يلاقي جاره أرسنــال صـاحــــب السيناريو المختلف. فبعد ثلاث خسارات لتشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حقق فوزين ضروريين ليرتقي إلى المركز الثالث عشر.



ويلتـقي اليــوم سـاوثـمـبـتـــــون مــع ولفرهامبتون.