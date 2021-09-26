قطع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه «خطوات عدة» في مرحلة التعافي بالمستشفى بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما كتبت ابنته على حسابها في إنستغرام.



وقالت كيلي ناسيمنتو في رسالة مرفوقة بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق «في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة».



وبدا بطل العالم 3 مرات مبتسما وفي حالة جيدة بالصور.



وكانت كيلي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه بيليه وهو يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس الذي تألق معه في الفترة بين 1956 و1974، قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأميركي في نهاية مسيرته الكروية.



كما قام بيليه بحسه الفكاهي المعتاد بنشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية.



وكتب بيليه البالغ 80 عاما في صفحته على «إنستغرام»: «أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي من أجل مشاركة فرحتي معكم.

أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني أشعر بتحسن قليل كل يوم. من خلال ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه الطريقة سأعود قريبا إلى سانتوس» في ساو باولو حيث يقطن.



وظهر «الملك» بيليه في الشريط المصور على دراجة، بينما يهتف له اثنان من الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين، في حين قال أحدهما «حسنا، هذا كل شيء أيها البطل! ممتاز! أكثر من ذلك بقليل»، ليرد بطل العالم 3 مرات ممازحا بمد لسانه كأنه منهك.