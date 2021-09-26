استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي لاعبي الوسط المحترفين في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا (ليون) إلى تشكيلة من 25 لاعبا مدعوة إلى خوض المباريات المقررة في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستشهد عودة المحترفين في انجلترا.



وحرم تيتي من 9 لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات سبتمبر، منعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا



واستدعى تيتي ثمانية لاعبين من التسعة هم أليسون وفابينيو (ليفربول) وإيدرسون وجيزوس (مان سسيتي) وتياغو سيلفا (تشلسي) وفريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز)، فيما يغيب مهاجم إيفرتون ريشارليسون بسبب الإصابة.

وستواجه البرازيل، المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثماني مباريات، فنزويلا في 7 أكتوبر في كاراكاس، ثم تحل ضيفه على كولومبيا في العاشر منه في بارانكويلا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.