قال المدافع الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، إنه لن يوقع مع أي ناد حتى نهاية العام، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان رحيله عن ساو باولو.



ووضع ألفيش، البالغ من العمر 38 عاما، بهذا الإعلان حدا للشائعات التي رشحته للانضمام إلى أندية برازيلية مختلفة بينها فلومينينزي وفلامنغو وأتلتيكو باراناينسي.



وألمح ألفيش إلى أنه لا ينوي الاعتزال من خلال الكلمات التي حرص على إضافتها إلى رسالته: «الأمر لم ينته بعد وسأعود».



وانتهت فترة الانتقالات في البرازيل، فيما أغلقت فترة الانتقالات الأوروبية نهاية الشهر الماضي.



وترك ألفيش نادي ساو باولو بعد خلاف على الأجور بين الطرفين.



وذكرت الصحافة البرازيلية أن ساو باولو يدين لألفيش بـ 11 مليون ريال برازيلي (قرابة 1.8 مليون يورو).