أوقف المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان لمباراتين بسبب طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش 0-0.

وفرضت لجنة المسابقات، الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني للعبة، أدنى عقوبة متوقعة للاحتجاج، عقب تقرير الحكم.



وأوضح حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي، أنه تم طرد كومان بسبب «الاحتجاج على الحكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع صوته قبل مغادرة المنطقة الفنية وهو يقول: يجب على الحكم أن يصفر، يجب على الحكم يصفر، يجب عليه أن يصفر! في وقت سبق للحكم الرابع أن طلب منه التوقف عن الاحتجاج على قرارات الحكام».



وطرد المدرب الكاتالوني في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب.



وقال كومان «في هذا البلد، يتم طردنا دون أن نقوم بأي شيء»، موضحا أنه كان يريد «إخبار الحكم الرابع بوجود كرة ثانية على أرض الملعب، وعليه أن يوقف اللعب».