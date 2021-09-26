تفادى ميلان الوقوع في المحظور بعدما حقق فوزا صعبا على حساب سبيتزيا 2-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم دانييل مالديني بهدف لميلان في الدقيقة 48، لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيتزيا في الدقيقة 80، وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة أحرز إبراهيم دياز هدف الفوز لميلان.



الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 16 نقطة، وتوقف رصيد سبيتزيا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.



قمة العاصمة



وتتجه الأنظار اليوم إلى الملعب الأولمبي حيث يتواجه روما مع «مضيفه» لاتسيو في دربي يجمع المدربين الجديدين لناديي العاصمة البرتغالي جوزيه مورينيو وماوريتسيو ساري اللذين تشاركا تجربة الإشراف سابقا على تشلسي.



ويقدم روما بداية قوية جدا بقيادة مورينيو الذي يخوض تجربته الإيطالية الثانية بعد تلك التي قضاها مع إنتر بين 2008 و2010 حين قاده في عامه الأخير الى الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).



واستهل مورينيو مشواره مع «جالوروسي» بطريقة مثالية من خلال الفوز بالمباريات الست الأولى، بينها ثلاث في المسابقة القارية الجديدة «يوروبا كونفرنس ليغ»، قبل أن يتلقى الهزيمة الأولى في المرحلة قبل الماضية على يد هيلاس فيرونا.



إلا أن نادي العاصمة استعاد توازنه سريعا بفوزه على أودينيزي رافعا رصيده الى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر الذي يمني النفس بمواصلة بدايته الرائعة مع مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي من خلال تحقيقه فوزه السادس تواليا اليوم على حساب ضيفه كالياري.



وعلى «أليانز ستاديوم»، يأمل يوفنتوس أن يكون الفوز الذي حققه الأربعاء بصعوبة بالغة على مضيفه سبيتسيا 3-2 بعدما كان متخلفا 1-2، مفتاح البداية الفعلية لموسمه الحالي حين يستضيف سمبدوريا.



وبعدما فشل في تحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأولى في سيناريو لم يحصل معه منذ موسم 1961-1962، تنفس يوفنتوس الصعداء الأربعاء بتحقيقه فوزه الأول.



كما يلتقي ساسولو مع ساليرنيتانا، وأودينيزي مع فيورنتينا، إمبولي مع بولونيا.