واصل بايرن ميونيخ الساعي إلى لقبه العاشر تواليا انتصاراته المتتالية عندما تغلب على ضيفه غرويتر فورث الوافد حديثا إلى دوري الأضواء 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل توماس مولر (10) ويوزوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بـ 10 لاعبين اثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار، فيما سجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي بوخوم مع شتوتغارت، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.



لايبزيغ يكتسح برلين بسداسية



اكتسح لايبزيغ ضيفه هيرتا برلين بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت على ملعب «ريد بول أرينا»، حيث أنهى لايبزيغ الشوط الأول متفوقا بثلاثية نظيفة عن طريق كريستوفر نكونكو، يوسف بولسن ونوردى موكيلى، سجلت بالدقائق 15 و23 والثالثة من الوقت بدل من الضائع، وفي الشوط الثاني ضاعف أصحاب الأرض النتيجة بإضافة 3 أهداف أخرى عبر إيميل فورسبيرغ من ركلة جزاء، كريستوفر نكونكو وأمادو هيدارا بالدقائق 60 و70 و77 من زمن المباراة.

وجاءت باقي نتائج المباريات التي أقيمت في التوقيت نفسه بفوز باير ليفركوزن على ماينز بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها فاز يونيون برلين على أرمينيا بيليفيلد، فيما فاز هوفنهايم 3-1 على فولفسبورغ، بينما تعادل فرانكفورت كولن بنتيجة 1-1.



فرنسا



يحل اليوم لنس ضيفا على مرسيليا في مواجهة قوية بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي بين رابع وثاني الترتيب حاليا.



ويلعب رين مع بورد، وبريست مع ميتز، وتورا مع انجيه، وريمس مع نانت، كليرمون فوت مع موناكو.















