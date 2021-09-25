المبادرة تهدف إلى إطلاع المشجعين على ثقافة قطر والمنطقة والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إطلاق مبادرة "كن أنت المستضيف" لاستقبال المشجعين خلال الاستحقاقات المقرر أن تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة، في مشروع هو الأول من نوعه في العالم أثناء استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.



وتهدف المبادرة في المقام الأول إلى تعريف المشجعين المشاركين في تلك التجربة الرائدة بكرم الضيافة العربي الأصيل الذي تشتهر به دولة قطر، وعاداتها العريقة، والإسهام في إثراء تجربتهم خلال فترة إقامتهم بالدولة، وتعريفهم بالتنوع الثقافي الكبير الذي تتمتع به البلاد.



وسيتيح ذلك المشروع المبتكر للمواطنين والمقيمين استضافة المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم في محل الاستضافة الذي يختارونه لمدد متفاوتة حسب رغبة المستضيف عبر عدد من خيارات الاستضافة المتنوعة في المكان الذي يرغب في استضافة المشجع فيه؛ حيث سيصحب المستضيف المشجع خلال فترة إقامته، وسيقوم خلالها على ضيافته ليعرفه عن كثب على أبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد.



وتعليقاً على تدشين المبادرة قال السيد خالد الجميلي، مدير مشروع "كن أنت المستضيف" باللجنة العليا للمشاريع والإرث: "إن تلك المبادرة تأتي ضمن خطط اللجنة العليا لتقديم خيارات متنوعة للجماهير المتوقع قدومها لدولة قطر خلال الاستحقاقات الرياضية القادمة، وتوفير أجواء وتجربة استثنائية وفريدة للتعرف عن كثب على ثقافة المجتمع القطري وعاداته الأصيلة، والاستمتاع بحضور المنافسات، وزيارة الوجهات والمعالم السياحية المنتشرة في ربوع قطر، علاوة على خوض التجربة المتقاربة المسافات للاستحقاقات الرياضية القادمة، والإقامة في مكان واحد طوال فترة المنافسات دون الحاجة لتغييره".



وشدد الجميلي على أن المشاركة في المبادرة سيقتصر على المستضيفين والمشجعين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المستجد (كوفيد-19)، عملاً بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في دولة قطر في هذا الشأن، علما بأن المبادرة مجانية بدون مقابل مادي للمشاركين فيها.



وتدعو اللجنة العليا المواطنين والمقيمين الراغبين في المشاركة بمبادرة "كن أنت المستضيف" إلى تسجيل اهتمامهم، والاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل والأسئلة الشائعة عبر موقع: (www.hostafan.qa) وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2021.

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