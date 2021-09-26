قررت الإدارة الفنية لنادي برشلونة الإسباني برئاسة، خوان لابورتا، على تخفيض رواتب 3 لاعبين جدد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم لإعادة هيكلة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الفريق منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "إسبورت 3" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في تخفيض عقود كل من صامويل أومتيتي، فيليب كوتينيو ونيتو، والأول هو الأقرب بعد لقائه مع لابورتا قبل غلق سوق الانتقالات وتأكيده على رغبته في الاستمرار.

وينتهي عقد أومتيتي في يونيو 2023 ويبلغ إجمالي راتبه السنوي 16 مليون يورو.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع قادة الفريق الأول مؤخرا، جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو على خفض رواتبهم وهذا ما سيساعد برشلونة للعودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي في الأشهر المقبلة بعد سداد العديد من الديون.

ولكن العقبة تكمن في عدم رغبة كوتينيو ونيتو في قبول عرض النادي لتخفيض راتبهما، لأن الأول لا يمر بفترة جيدة منذ انتقاله إلى برشلونة والثاني كان يسعى للرحيل وهو ما رفضته الإدارة في الصيف نظرا لعدم المشاركة في المباريات.