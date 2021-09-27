نجح برشلونة في تجاوز نتائجه المهزوزة بعد فوزه على ليفانتي ٣-٠ ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل «البارسا» اهدافه عن طريق الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء (6) ومواطنه لوك دي يونغ (14) والعائد من بعد غياب طويل انسو فاتي (٩٠).



ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتا مع امتلاكه مباراة مؤجلة، فيما بقي ليفانتي على نقاطه الأربع.



وفاز أوساسونا على مضيفه ريال مايوركا 3-2.



وسجل أهداف أوساسونا كل من خوسيه أنخيل (9) وإنيغو بيريز (58) وخافي مارتينيز (89)، وجاء هدفي ريال مايوركا عبر داني رودريغيز (11) وفرناندو نينينو (45).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أوساسونا إلى 11 نقطة في المركز السادس بجدول «الليغا»، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.



وأرغم فياريال مضيفه ريال مدريد على التعادل 0-0، وكان فياريال الأخطر والأقرب لتحقيق الفوز، فيما توقفت سلسلة انتصارات النادي الملكي المتتالية عند أربعة.



وأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بحارسه كورتوا قائلا «أنت محظوظ إذا كنت تملك حارسا مثل كورتوا، لقد شكلوا خطورة في المرتدات، لكن كورتوا كان متواجدا، لم تكن ليلتنا المفضلة».



وفي مباراة ثالثة أنقذ المهاجم البرازيلي ماركوس أندريه فريقه فالنسيا من الخسارة الثالثة تواليا (سقط أمام ريال مدريد واشبيلية) عندما أدرك له التعادل في مرمى ضيفه أتلتيك بلباو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وكان أتلتيك بلباو في طريقه إلى استعادة التوازن بعد تعادل مع أتلتيكو مدريد وخسارة أمام رايو فايكانو عندما تقدم بهدف إينيغو مارتينيس (69)، لكن أندريه أدرك التعادل في الوقت القاتل رغم النقص العددي في صفوف فريقه إثر طرد مهاجمه الأورغوياني مــاكسيميـلـيـــانو غوميس (82).