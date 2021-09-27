تابع يوفنتوس صحوته بعد بداية متعثرة للموسم وحقق فوزه الثاني تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على سمبدوريا 3-2 على ملعبه «أليانز ستاديوم» ضمن المرحلة السادسة أمس.



سجل لفريق «السيدة العجوز» كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (10) وليوناردو بونوتشي (43 من ضربة جزاء) ومانويل لوكاتيلي (57)، فيما أحرز هدفي سمبدوريا الياباني مايا يوشيدا (44) وأنتونيو كاندريفا (83).



واستهل يوفنتوس الموسم بالفشل بتحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأولى في سيناريو لم يحصل معه منذ موسم 1961-1962، قبل أن يعود ويتنفس الصعداء الأربعاء بتحقيقه فوزه الأول بصعوبة بالغة على مضيفه سبيتسيا 3-2، بعدما كان متخلفا 1-2.



ويعاني يوفنتوس من أسوأ انطلاقاته على الإطلاق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد الى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويأمل المدرب ماسيميليانو أليغري أن يستمر فريقه باستعادة نغمة الانتصارات، لاسيما بعد تحقيقه فوزين متتاليين، مكناه من التقدم الى المركز التاسع مؤقتا بعدما كان الفريق متأخرا في الترتيب.



وبات يوفنتوس يملك في رصيده 8 نقاط من 6 مباريات، بينما يحتل سمبدوريا المركز 14 برصيد 5 نقاط.



وكان قد خرج إنتر ميلان حامل اللقب من اختباره الجدي الأول بقيادة مدربه الجديد سيموني إينزاغي بتعادل أمام ضيفه أتالانتا 2-2 في سيناريو جنوني في الدقائق الأخيرة، في افتتاح المرحلة السادسة، فيما تغلب ميلان على سبيتزيا 2-1، وتستكمل المرحلة الـ6 اليوم بمواجهة تجمع فينيزيا مع ضيفه تورينو.



واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام انتر ميلان في المرحلة الماضية، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه أودينيزي بهدف نظيف سجله دوشان فلاهوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 16.



ورفع «الفيولا» رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس وتجمد رصيد أودينيزي عند 7 نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة. وفاز ساسولو على ساليرنتيانا 1-0، وإمبولي على بولونيا 4-2.