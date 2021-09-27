واصل باريس سان جرمان بدايته القوية وعزز علامته الكاملة بتحقيق الفوز الثامن تواليا عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 2-0 على ملعب «بارك دي برانس» في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل السنغالي ادريسا غاي (14) والبديل الألماني يوليان دراكسلر (88) الهدفين.



وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب مطارديه مرسيليا الذي يستضيف لنس الأحد في ختام المرحلة.



واستعاد نيس توازنه بفوزه الكبير على مضيفه سانت إتيان 3-0.



وواصل ليل حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه ستراسبورغ 2-1.

وافلت ليون من الخسارة أمام ضيفه لوريان وخرج متعادلا 1-1 في مباراة لعبها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 اثر طرد مدافعه البرازيلي ايمرسون لتسببه في عرقلة انزو لوفيه المنفرد.



وتعادل بوردو مع ضيفه رين 1-1، وتقدم رين بهدف سجله جايتان لابورد (56)، وتعادل بوردو عن طريق إيدسون ميكسير (89).

ورفع بوردو رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس عشر، كما رفع رين رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ميتز على ستاد بريست 2-1، وستاد ريمس على نانت 3-1، وتعادل تروا مع أنجيه 1-1.