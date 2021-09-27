فشل ليفربول في استغلال تعثر شريكيه السابقين مان يونايتد وتشلسي على أكمل وجه واكتفى بنقطة واحدة بعد تعادله مع مضيفه برينتفورد 3-3 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وخيب ليفربول الآمال قبل رحلته إلى بورتو لمواجهة فريقها المحلي الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل أهداف ليفربول ديوغو جوتا (31)، ومحمد صلاح (54)، وكورتيس جونز (67)، فيما سجل أهداف برينتفورد فرانك أونييكا (27)، وأدرك الألماني فيتالي يانيلت (63)، ويوان ويسا (82).



وأبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، انزعاجه من تعادل فريقه مع فريق صاعد حديثا للدوري، مؤكدا أنه كان على لاعبي «الريدز» إحراز المزيد من الأهداف، وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «استحق برينتفورد النتيجة التي حققها للطريقة التي لعبوا فيها»، مضيفا لم نتمكن من التعامل مع الكرات الطويلة بشكل صحيح لأسباب مختلفة، وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، كانت لدينا فرص لا تصدق، في الشوط الثاني لا أتذكر أي فرص لهم باستثناء الأهداف التي سجلت لصالحهم».



كما شهدت المباراة ليلة تاريخية لصلاح، الذي سجل هدفه الـ 100 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبهدفه أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى 100 هدف في منافسات الدوري، حيث احتاج لـ 151 مباراة فقط.



وانتزع ولفرهامبتون فوزا صعبا على مضيفه ساوثمبتون 1-0 أمس.



ويدين «الوولفز» بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.



ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ساوثمبتون عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.