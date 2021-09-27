أحرز البريطاني لويس هاميلتون من فريق مرسيدس سباقه الرقم 100 في بطولة العالم لـ «فورمولا 1» بعد تتويجه أمس في جائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي، ليستعيد صدارة ترتيب السائقين بعد سباق مثير هيمنت على نهايته الأمطار.



وأنزل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن عن صدارة ترتيب السائقين بعد حلول سائق ريد بول هوندا ثانيا، فيما خطف الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) المركز الثالث.



وقبل لفات قليلة على نهاية السباق، كان البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين مرسيدس) في الصدارة أمام هاميلتون، لكن سائق ماكلارين فضل البقاء على الاطارات الأنعم، ما دفعه الى الخروج أكثر من مرة على المسار وبالتالي انهاء السباق في مركز سابع مخيب.



وتابع فريق مرسيدس هيمنته على حلبة سوتشي منذ عام 2014، حيث فرض هاميلتون نفسه 5 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الالماني نيكو روزبرغ (2014) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).



بدوره، خاض فيرستابن الجولة الـ 15 من أصل 22 في البطولة العالمية وهو في صدارة الترتيب متقدما بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر هاميلتون، لكنه استهل السباق من الخط الأخير معاقبا، بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته.